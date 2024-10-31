Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da pistten çıkıp, deniz kenarında duran uçak davasında düşme talebi

        TRABZON Havalimanı'nda 6 yıl önce iniş sırasında, denize 25 metre kala yamaca saplanan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının 2 pilotunun tutuksuz yargılandığı davada; 2'nci pilot İrfan Yavuz'un (52) avukatı Hasan Özköse, tüm müştekilerin şikayetlerinden feragat ettiklerini belirterek, şikayet yokluğu gerekçesiyle davada düşme kararı verilmesini talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da pistten çıkıp, deniz kenarında duran uçak davasında düşme talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON Havalimanı'nda 6 yıl önce iniş sırasında, denize 25 metre kala yamaca saplanan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının 2 pilotunun tutuksuz yargılandığı davada; 2'nci pilot İrfan Yavuz'un (52) avukatı Hasan Özköse, tüm müştekilerin şikayetlerinden feragat ettiklerini belirterek, şikayet yokluğu gerekçesiyle davada düşme kararı verilmesini talep etti.

        Ankara-Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu. Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, uzman ekiplerce incelendi. Bir daha uçamayacağı belirlenen uçağın, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilip, restorana dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürüldü. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçe sahilinde pide salonuna dönüştürüldü.

        PİLOTLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

        Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Pilotlar Ender Bayraktar (68) ve İrfan Yavuz hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        DURUŞMA 28 KASIM'A ERTELENDİ

        Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz bulunan 2 pilotun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, 2'nci pilot İrfan Yavuz'un avukatı Hasan Özköse katıldı. Birinci pilot Ender Bayraktar'ın avukatı da mazereti nedeniyle duruşmada yer almadı. Duruşmada Avukat Hasan Özköse, müvekkilinin beraatini talep ederek, dosyada tüm müştekilerin, şikayetlerinden feragat ettiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu söyledi. Müştekilerle arabulucu huzurunda anlaşıldığını kaydeden Özköse, şikayet yokluğu nedeniyle davada düşme kararı verilmesini de talep etti. Duruşma savcısının mazereti nedeniyle mahkemeye geçici atanan savcı, mütalaa için duruşmanın ertelenmesini istedi. Mahkeme başkanı, duruşmayı 28 Kasım'a erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Bir Anne Baba Uyanırsa Toplum Uyanır" adlı konferans düzenlendi
        Trabzon'da "Bir Anne Baba Uyanırsa Toplum Uyanır" adlı konferans düzenlendi
        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının ya...
        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının ya...
        Tarım eğitimlerine katılan emekli çift sebze ve meyve üretiyor
        Tarım eğitimlerine katılan emekli çift sebze ve meyve üretiyor
        Erken teşhisle kekemeliği yendi
        Erken teşhisle kekemeliği yendi
        Çarşıbaşı Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz göreve başladı
        Çarşıbaşı Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz göreve başladı
        Trabzon'da "Yapay Zeka ve Toplumsal Dönüşüm" konulu panel düzenlendi
        Trabzon'da "Yapay Zeka ve Toplumsal Dönüşüm" konulu panel düzenlendi