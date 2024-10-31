Trabzonspor'dan Serdar Saatçı'nın sakatlığı hakkında açıklama

TRABZONSPOR’DA bugün yapılan antrenman sırasında sakatlanan Serdar Saatçı’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor’da bu sezonun yeni transferlerinden savunma oyuncusu Serdar Saatçı’nın sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili takımın bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında oyuncunun ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan kontrollerine ilişkin Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Serdar Saatçı’nın sağlık durumuyla ilgili "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.