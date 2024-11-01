Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, topla ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

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