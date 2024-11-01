Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, topla ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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