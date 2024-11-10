Trabzon'da ilkokul öğrencilerinden anlamlı koreografi

TRABZON’da Boztepe İlkokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerin okul bahçesindeki koreografisi büyük ilgi gördü.

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