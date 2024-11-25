Uzungöl ve Ayder'de kar güzelliği

DOĞU Karadeniz'in ünlü turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. 1250 metre rakımdaki Uzungöl, çevresindeki orman örtüsüyle bembeyaz bir görünüme kavuşarak ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.