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        Uzungöl ve Ayder'de kar güzelliği

        DOĞU Karadeniz'in ünlü turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:20
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        Uzungöl ve Ayder'de kar güzelliği
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        DOĞU Karadeniz'in ünlü turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. 1250 metre rakımdaki Uzungöl, çevresindeki orman örtüsüyle bembeyaz bir görünüme kavuşarak ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Ayder Yaylası'nda da kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı. Çam ormanları arasında bembeyaz bir güzelliğe bürünen yayla, fotoğraf meraklıları ve doğa tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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