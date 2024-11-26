Trabzonspor'da, Alanyaspor mesaisi başladı

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, sprint ve anaerobik dayanıklılık çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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