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        Bakan Uraloğlu: Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık (2)

        PROJEÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da tadilat işlemi süren havalimanının dış hatlar terminalindeki incelemeleri sonrası AK Parti Akçaabat 8'inci İlçe Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:50 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:55
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        Bakan Uraloğlu: Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık (2)
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        PROJEÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da tadilat işlemi süren havalimanının dış hatlar terminalindeki incelemeleri sonrası AK Parti Akçaabat 8’inci İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada partilileri selamlayan Bakan Uraloğlu, bakanlıklarının kente kazandırdıkları yatırımları sıraladı, devam eden projelere ilişkin de bilgiler paylaştı.

        ‘HER 2 TÜPTE KAZI DESTEKLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK’

        Bakan Uraloğlu daha sonra Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde de incelemeler gerçekleştirdi. İncelemeler sonrası konuşan Uraloğlu, “Şu anda; Karadeniz Sahil Yolu ile Maçka Yolu bağlantısını sağlayan ve 3 gidiş 3 geliş şeritli olmak üzere bin 970 metre çift tüp olarak projelendirilen Değirmendere Tüneli’nde bugüne kadar her 2 tüpte kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Sağ tüpte nihai beton kaplama imalatını bitirdik. Sol tüpte ise 503 metre nihai beton kaplama imalatı yapılarak yüzde 26 gerçekleşme sağladık. Tünel girişinde yer alan ve Kaymaklı Mahallesi’nin bağlantısını sağlayacak aç kapa yapılarının da imalatlarına başladık. Kanuni Bulvarı Bağlantı Yolu’nu Trabzon-Maçka istikametindeki devlet yoluna bağlayacak Değirmendere Tüneli Girişi Üstgeçit Köprüsü’nü de tamamladık” dedi.

        Bakan Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı’ndan başlayıp, Trabzon-Gümüşhane Devlet Yolu’na bağlantısı olacak Kanuni Bulvarı projesine entegrasyonu sağlanacak Değirmendere Tünel hattının tamamlanmasıyla, sahil yoluna bağlantı ve Değirmendere mevkisindeki trafiğin rahatlayacağını söyledi.

        ‘HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

        Kentte bir diğer yapımı süren 3’er şeritli 43,8 kilometrelik Güney Çevre Yolu’na ilişkin de konuşan Uraloğlu, “Çalışmalar devam ederken bir yandan da kamulaştırma işlemlerimiz de sürüyor. Projeyle, Karadeniz Sahil Yolu’nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve özellikle Sarp Sınır Kapısı’na giden ağır transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğun rahatlatılmasıyla kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliği sağlayacağız. Araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin önüne geçeceğiz. Ayrıca, Trabzon’un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracak proje ile bölgenin kalkınmasına katkı sunacağız” ifadelerinde bulundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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