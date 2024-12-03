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        Ağır astıma 'monoklonal antikorlar' devrede

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:40
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        Ağır astıma 'monoklonal antikorlar' devrede
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        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, standart tedavilere yanıt vermeyen ağır astım hastalarına yönelik, "Ağır astım hastalarında, biyolojik tedavi dediğimiz 'monoklonal antikorlar' devreye giriyor. Yaklaşık 20 yıldır bu ilaçlar, astım tedavisinde kullanılıyor. Elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten çok iyi" dedi.

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, ağır astım hastalarının tedavisinde biyolojik ilaçların önemli bir seçenek haline geldiğini söyledi. Özlü, "Astım hastalarının yüzde 4'ü kadarını standart ilaç tedavilerine rağmen maalesef iyileştiremiyoruz. Bu hastalara 'ağır astım hastası' diyoruz. Yoğun tedavi veriyor, her türlü ilacı kullanıyoruz ama istediğimiz ölçüde bir iyileşme olmuyor. Bu durumlarda hasta için yan etkisi olan ilaçları yüksek dozda kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu ilaçların olumsuz etkileri var. Bu nedenle bu durumu uzun süre sürdürmek mümkün olmuyor. Ağır astım hastalarında, biyolojik tedavi dediğimiz 'monoklonal antikorlar' devreye giriyor" diye konuştu.

        'GERÇEKTEN ETKİLİ VE GÜVENLİ İLAÇLAR'

        Prof. Dr. Özlü, yaklaşık 20 yıldır astım tedavisinde kullanılan yöntemle hastaların semptomlarının büyük ölçüde azaldığını belirterek, "Bazı araştırmalar yapıyoruz; yapılan tetkikler sonucunda hastanın bu tedaviye uygun olduğu saptanırsa bu ilaçlara başlanabiliyor. Yaklaşık 20 yıldır bu ilaçlar, astım tedavisinde kullanılıyor. Son zamanlarda bu gruba yeni ilaçlar da girdi. Genel anlamda elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten çok iyi. Uzun süredir takip ettiğim, tedavi altında olan hastalarım var. Önceden çok zahmet çeken, bir türlü nefes darlığı ve öksürüğü geçmeyen hastaların bu tedavi ile zaman içerisinde bazı semptomları ortadan kalkabiliyor. Ataklar ve krizler görülmüyor. Kortizonu kesebiliyor ya da dozunu azaltabiliyoruz. Gerçekten etkili ve güvenli ilaçlar. Her astım hastasına uygulanabilen ilaçlar değil. Hastanın seçilmesi gerekiyor. Rutinde de uygulanan bir tedavi değil. Standart astım ilaçlarıyla kontrol edemediğimiz, sonuç alamadığımız ve iyileştiremediğimiz hastalarda tercih edilen bir tedavi yaklaşımıdır" diye konuştu.

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        Galeri

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