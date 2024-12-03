Ağır astıma 'monoklonal antikorlar' devrede

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, standart tedavilere yanıt vermeyen ağır astım hastalarına yönelik, "Ağır astım hastalarında, biyolojik tedavi dediğimiz 'monoklonal antikorlar' devreye giriyor. Yaklaşık 20 yıldır bu ilaçlar, astım tedavisinde kullanılıyor. Elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten çok iyi" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, ağır astım hastalarının tedavisinde biyolojik ilaçların önemli bir seçenek haline geldiğini söyledi. Özlü, "Astım hastalarının yüzde 4'ü kadarını standart ilaç tedavilerine rağmen maalesef iyileştiremiyoruz. Bu hastalara 'ağır astım hastası' diyoruz. Yoğun tedavi veriyor, her türlü ilacı kullanıyoruz ama istediğimiz ölçüde bir iyileşme olmuyor. Bu durumlarda hasta için yan etkisi olan ilaçları yüksek dozda kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu ilaçların olumsuz etkileri var. Bu nedenle bu durumu uzun süre sürdürmek mümkün olmuyor. Ağır astım hastalarında, biyolojik tedavi dediğimiz 'monoklonal antikorlar' devreye giriyor" diye konuştu.