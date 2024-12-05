Trabzon'da el ve ayaklarını bağladıkları kadının altınlarını gasbeden 4 şüpheli yakalandı

TRABZON'un Tonya ilçesinde maske takarak evine girdikleri H.F. (69) adlı kadının el ve ayaklarını bağlayarak altın kolye ve bileziğini gasbeden 2'si kadın 4 şüpheli, yakalandı.

Olay, 24 Kasım'da ilçeye bağlı Sağrı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli 4 şüpheli, girdikleri evde H.F.'nin el ve ayaklarını bağlayıp, altın kolye ve bileziğini alarak kayıplara karıştı. Diğer aile fertlerinin eve gelmesiyle fark edilen yağmalama olayında, kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.