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        Trabzon'da el ve ayaklarını bağladıkları kadının altınlarını gasbeden 4 şüpheli yakalandı

        TRABZON'un Tonya ilçesinde maske takarak evine girdikleri H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 05.12.2024 - 22:25
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        Trabzon'da el ve ayaklarını bağladıkları kadının altınlarını gasbeden 4 şüpheli yakalandı
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        TRABZON'un Tonya ilçesinde maske takarak evine girdikleri H.F. (69) adlı kadının el ve ayaklarını bağlayarak altın kolye ve bileziğini gasbeden 2'si kadın 4 şüpheli, yakalandı.

        Olay, 24 Kasım'da ilçeye bağlı Sağrı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli 4 şüpheli, girdikleri evde H.F.'nin el ve ayaklarını bağlayıp, altın kolye ve bileziğini alarak kayıplara karıştı. Diğer aile fertlerinin eve gelmesiyle fark edilen yağmalama olayında, kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Olay yeri ev ve çevresinde 57 güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler tarafından yürüten soruşturmada, olayı H.C. (41), H.U. (42), F.B. (46) ve S.B.'nin (24) gerçekleştirdiği tespit edildi. 2'si kadın 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, jandarmadaki gözaltı işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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