Trabzonspor, Galatasaray maçına çift idman ile hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün saat 10.30’da yaptığı günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.Bordo-mavili takım, bugün saat 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Galatasaray maçı hazırlıklarını çifte idman ile sürdürmüş olacak.

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