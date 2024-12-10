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        Trabzonspor, Galatasaray maçına çift idman ile hazırlanıyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:25
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        Trabzonspor, Galatasaray maçına çift idman ile hazırlanıyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün saat 10.30’da yaptığı günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.Bordo-mavili takım, bugün saat 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Galatasaray maçı hazırlıklarını çifte idman ile sürdürmüş olacak.

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