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        Döviz bürosundan 390 bin dolar ile 185 bin avro çaldılar

        TRABZON'da gece saatlerinde bir döviz bürosuna giren şüpheliler, 390 bin dolar ile 185 bin avro çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:10
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        Döviz bürosundan 390 bin dolar ile 185 bin avro çaldılar
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        TRABZON'da gece saatlerinde bir döviz bürosuna giren şüpheliler, 390 bin dolar ile 185 bin avro çaldı. Polis, olayla ilgili 7 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

        Olay, 7 Aralık'ta Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'ndaki döviz bürosunda meydana geldi. Gece saatlerinde döviz bürosuna giren hırsızlar, açtıkları kasadan dolar ve avroları alarak kaçtı. Sabah saatlerinde gelen iş yeri sahipleri, kasada 390 bin dolar ile 185 bin avronun yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve bölgedeki diğer güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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