Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 kişi aranıyor

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatın 2'nci katında çökme meydana geldi. Demir ve kalasların arasında kalan 4 kişiden 3'ü yaralı olarak kurtarılırken, enkaz altında kalan 1 işçiyi arama çalışması sürüyor.

Olay, öğleden sonra Ortahisar ilçesi Deliklitaş mevkisinde bir inşaatta meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada inşaatın 2'nci katında çökme oluştu. 4 işçi, demir ve kalaslar arasında kaldı. İhbar üzerine adrese polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak kurtarırken, kayıp olan 1 işçi için çalışma başlatıldı. Yapılan arama-kurtarma çalışma devam ediyor.