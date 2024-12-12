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        Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 kişi aranıyor

        TRABZON'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatın 2'nci katında çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:20 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:25
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        Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 kişi aranıyor
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        TRABZON'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatın 2'nci katında çökme meydana geldi. Demir ve kalasların arasında kalan 4 kişiden 3'ü yaralı olarak kurtarılırken, enkaz altında kalan 1 işçiyi arama çalışması sürüyor.

        Olay, öğleden sonra Ortahisar ilçesi Deliklitaş mevkisinde bir inşaatta meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada inşaatın 2'nci katında çökme oluştu. 4 işçi, demir ve kalaslar arasında kaldı. İhbar üzerine adrese polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak kurtarırken, kayıp olan 1 işçi için çalışma başlatıldı. Yapılan arama-kurtarma çalışma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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