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        Trabzon'da 168, Giresun'da 215 yerleşim yolu, kardan kapandı

        DOĞUKaradeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 168, Giresun'da 215 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:05 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:10
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        Trabzon'da 168, Giresun'da 215 yerleşim yolu, kardan kapandı
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        DOĞUKaradeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 168, Giresun'da 215 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yollarda temizlik çalışması yürütüyor.

        Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 168, Giresun'da 215 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın güvenliği için tüm ekiplerimiz 7/24 görev başındadır. Karla mücadele çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam etmektedir. Ekiplerimizin çalışmalarına destek olmak ve güvenli yolculuk yapabilmek adına sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını, özellikle yayla yollarını kullanmamalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımız her türlü olumsuzluğu Alo 153 iletişim hattımıza bildirebilirler" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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