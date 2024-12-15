Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor ile Galatasaray 123'üncü randevuda

        TRABZONSPOR ile Galatasaray Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın yapacakları maçla 123'üncü kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor ile Galatasaray 123'üncü randevuda
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZONSPOR ile Galatasaray Süper Lig’in 16’ncı haftasında yarın yapacakları maçla 123’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 102 karşılaşmada Trabzonspor’un 32, Galatasaray’ın 45 galibiyeti bulunurken, 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Son 6 haftada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunan Karadeniz ekibi, Galatasaray deplasmanından puan ve moral arıyor.

        Trabzonspor Süper Lig’in 16’ncı haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak. Ali Sami Yen Kompleksi Rams Park’ta oynanacak olan ve saat 21.00’de başlayacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Süper Lig’de geride kalan haftalarda beklentilere karşılık veremeyen Trabzonspor deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla moral arıyor. Oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunan bordo-mavililer, 16 puanla 13’üncü sırada yer alıyor. Deplasmanda da henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi bu şanssızlığı da kırmak istiyor. Süper Lig’de 38 puanla liderliğini sürdüren ve hiç mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray ise sahasında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

        GALATASARAY ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki rekabet 1974 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 102’si Süper Lig, 19’u Türkiye Kupası ve 1’i de Süper Kupa olmak üzere 122 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 39, Galatasaray’ın 55 galibiyeti bulunurken, 28 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki takım arasında 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma, Galatasaray’ın 5-1’lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

        TÜRKİYE KUPASI’NDA GALATASARAY, SÜPER KUPA’DA TRABZONSPOR

        Türkiye Kupası’nda iki takım 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray’ın 10, Trabzonspor’un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa’da ise iki ezeli rakip sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1976 yılında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı, Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım olmuştu.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ EN’LER

        Trabzonspor ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan maçlarda en farklı galibiyetlerde Trabzonspor’un bir kez 4-1’lik, Galatasaray’ın ise iki kez 5-1’lik galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki en gollü maç ise 1976 yılında Galatasaray’ın 6-4’lük galibiyeti ile sonuçlanmıştı. İki takım arasındaki en gollü beraberlik ise beş kez 2-2’lik skorlarla elde edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        İsrail, Suriye'yi vuruyor
        İsrail, Suriye'yi vuruyor
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak
        Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak
        Trabzon'da minibüsün dereye yuvarlanması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Trabzon'da minibüsün dereye yuvarlanması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Trabzon'da dereye yuvarlanan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Trabzon'da dereye yuvarlanan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sümela Manastırı beyaza büründü
        Sümela Manastırı beyaza büründü
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da 168, Giresun'da 215 yerleşim yolu, kardan kapandı
        Trabzon'da 168, Giresun'da 215 yerleşim yolu, kardan kapandı