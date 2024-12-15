Trabzonspor ile Galatasaray 123'üncü randevuda

TRABZONSPOR ile Galatasaray Süper Lig’in 16’ncı haftasında yarın yapacakları maçla 123’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 102 karşılaşmada Trabzonspor’un 32, Galatasaray’ın 45 galibiyeti bulunurken, 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Son 6 haftada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunan Karadeniz ekibi, Galatasaray deplasmanından puan ve moral arıyor.

Trabzonspor Süper Lig’in 16’ncı haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak. Ali Sami Yen Kompleksi Rams Park’ta oynanacak olan ve saat 21.00’de başlayacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Süper Lig’de geride kalan haftalarda beklentilere karşılık veremeyen Trabzonspor deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla moral arıyor. Oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunan bordo-mavililer, 16 puanla 13’üncü sırada yer alıyor. Deplasmanda da henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi bu şanssızlığı da kırmak istiyor. Süper Lig’de 38 puanla liderliğini sürdüren ve hiç mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray ise sahasında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

GALATASARAY ÜSTÜN Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki rekabet 1974 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 102’si Süper Lig, 19’u Türkiye Kupası ve 1’i de Süper Kupa olmak üzere 122 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 39, Galatasaray’ın 55 galibiyeti bulunurken, 28 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki takım arasında 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma, Galatasaray’ın 5-1’lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

TÜRKİYE KUPASI’NDA GALATASARAY, SÜPER KUPA’DA TRABZONSPOR Türkiye Kupası’nda iki takım 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray’ın 10, Trabzonspor’un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa’da ise iki ezeli rakip sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1976 yılında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı, Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım olmuştu.