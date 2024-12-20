Trabzon'un havacılık tarihine damga vuran uçak kazaları kitaplaştı

TRABZON'da havacılık tarihinde iz bırakan uçak kaçırma, kaza ve kırım olayları, gazeteci-yazar Aydın Gelleci'nin kaleme aldığı 'Trabzon Havacılık Tarihinin Gizemli Sayfaları: 1-1, 2-9'un Kara Kutusu' adlı kitapta toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ön sözünü yazdığı kitapta; 66 yılda yaşanan uçak kazaları ve uçak kaçırılma olaylarının perde arkasına, görgü tanıkları ve pilot ifadeleriyle mercek tutuldu. Gelleci, "Umarız bu kitap, gökyüzünde güvenli uçuş için gerekli dersleri çıkarmamıza yardımcı olur" dedi.

Trabzon'da 1957 yılında başlayan sivil havacılık tarihinin 1942-2008 yılları arasında gerçekleşen ölümcül ve yaralanmalı uçak, helikopter kazaları ile uçak kaçırılması gibi olaylar, 'Trabzon Havacılık Tarihinin Gizemli Sayfaları: 1-1, 2-9'un Kara Kutusu' adlı kitapta, bir araya getirildi. Gazeteci-yazar Aydın Gelleci, ülke ve dünya gündeminde iz bırakan olayları kaleme aldığı kitapta, kent semalarında 66 yılda yaşanan uçak kazalarının perde arkasına; görgü tanıkları, olay yeri fotoğrafları, gazete manşetleri ve pilot ifadeleriyle mercek tuttu.

OLAYLAR KRONOLOJİK OLARAK DERLENDİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da ön sözünü yazdığı kitapta; 1942 yılında Alman savaş uçağının kumsala zorunlu iniş yapmasından, 1970'te hava korsanı baba-oğul tarafından silahla 1 hostesin öldürüldüğü, Sovyet yolcu uçağının kaçırılmasına, 2003'te 75 kişinin hayatını kaybettiği İspanyol Barış Gücü askerlerinin bulunduğu uçağın, dağa çarparak düşmesinden, 2018'de pisten çıkan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, denize 25 metre kala yamaca saplanmasına uzanan kazalar ve sonrasında yaşanan yankılar, kronolojik olarak derlendi.

FARKLI FOTOĞRAF KARELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI Trabzon Havalimanı'nın iniş yönlerini simgeleyen '1-1 ve 2-9' kodlarının başlıkta yer aldığı kitapta, uçak kaza nedenleri, teknik arızalar ve alınan önemlerin yanı sıra kazaların gizemlerine ilişkin akıllara gelen pek çok sorulara da yanıt arandı. Sivil havacılık tarihine damga vuran uçak kazalarına ait farklı fotoğraf karelerinin de gün yüzüne çıkarıldığı kitapta, emekli pilotların değerlendirmeleri ile Bakan Uraloğlu'nun müjdesini verdiği Trabzon'a yapılması planlanan yeni havalimanı projesine dair detaylara da yer verildi.

'KAZALAR SADECE SOĞUK İSTATİSTİKLERDEN İBARET DEĞİL' Kitabın merak uyandırdığını belirten Aydın Gelleci, "Trabzon'da yaşanan uçak kazaları, kaçırılma olayları, kentin yanı sıra Türkiye hafızasında da yer edinmiştir. Umarız bu kitap, gökyüzünde güvenli uçuş için gerekli dersleri çıkarmamıza yardımcı olur. Kitapta yer alan kazalar sadece soğuk istatistiklerden ibaret değil. Her kazanın arkasında, hayatını kaybedenler, yaralananlar ve geride kalan sevdikleri var. Trabzon'daki uçak kazalarında birçok soru aklımıza takılıyor. Kazalar neden oldu? Hatalı insan müdahalesi mi yoksa teknik arızalar mı etkin rol oynadı? Kazalardan ders alındı mı? Bu kazaların tekrarlanmaması için ne gibi önlemler alındı? Kitapla bu soruların cevaplarını bulmaya çalıştık" dedi.

'ONLAR İÇİN MAÇKA İLÇESİNDE 3 ANIT HALA MEVCUT' Gelleci, "Batum'dan, 1942 yılında 2 Alman savaş uçağından birinin denize, birinin de zorunlu şekilde kumsala indiği olay ile kitaba başladım. Rusya'dan Trabzon'a kaçırılan uçakların hikayesi var. Bir hostesin hava korsanları tarafından öldürüldüğü olay var. Bu olaylar tüm dünyayı etkiliyor. Bunlardan biri, 2003 yılında meydana gelen Ukrayna tescilli bir uçağın taşıdığı İspanyol askerleriyle beraber Maçka Pilav Dağı'na infilak etmesiydi. Burada mürettebatın tamamı maalesef vefat etmişti. Bu olay, İspanya hükümetinin devrilmesine kadar uzanmıştı. Gerçekten önemli bir olaydı. Onlar için Maçka ilçesinde 3 anıt hala mevcut. Bunların perde arkasını ve yer alan haberleri harmanlayıp, bir eser oluşturmak istedik" diye konuştu.