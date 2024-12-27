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        Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 18'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:05
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        Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi başladı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 18’inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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