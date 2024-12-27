Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi başladı
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 18'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 18’inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.