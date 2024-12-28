Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30’da günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, bugün saat 15.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.