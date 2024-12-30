Trabzonspor'da savunma hattı bir türlü oturmadı

TRABZONSPOR’da bu sezon en büyük sıkıntı stoper hattındaki sakatlıklarda yaşandı. Sakatlıklar nedeniyle özellikle stoper mevkisinde bir türlü ideal ikiliyi oluşturamayan teknik direktör Şenol Güneş geride kalan haftalarda bu mevkide 8 ayrı tandemle sahaya çıktı.

Süper Lig’de 2024-25 sezonu ilk yarının bitimine 2 hafta kala 19 puanla 13’üncü sırada yer alan Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş’in en büyük sorunu ideal 11’i bir türlü oluşturamamak oldu. Bordo-mavili teknik adam özellikle stoper mevkisindeki oyuncuların sürekli olarak sakatlanması nedeniyle o bölgede istikrarı yakalayamadıklarını dile getirerek ara transfer döneminde öncelikli olarak transfer yapılacak yerlerin başında geldiğini ifade etmişti.

Sezon öncesinde büyük umutlarla transfer edilen Stefan Savic’in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen katkıyı sunamaması takımın performansına da etki etti. Stoper hattında İlk 4 maçın 3’üne (Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş) Denswil-Savic ikilisi ile sahaya çıkan Trabzonspor, 5’inci haftadan sonra (2’nci hafta bay geçildi) stoper hattında hem sakatlıklar hem de oyuncu formsuzluklarının etkisiyle sürekli değişikliğe gitti. Trabzonspor sezonun ilk yarısında oynadığı 16 maça; stoper hattında tam 8 farklı stoper tandemi ile çıkmak zorunda kaldı.

Söz konusu maçlarda orta saha oyuncusu Batista Mendy, 8 kez stoper olarak ilk 11’de görev aldı. Rizespor maçı sonrası kadro dışı kalan isimlerden biri olan Stefano Denswil de 8 kez sahaya ilk 11’de çıkarak Mendy ile beraber ilk yarıda stoper mevkisinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. Diğer stoper oyuncuları Lundstram 4, Stefan Savic 3, Batagov 3, Serdar Saatçı 3, Hüseyin Türkmen 2 ve Ali Şahin Yılmaz 1 maçta ilk 11’de stoperde şans bulan isimler oldu.

SAKATLIKLAR KABUSLARI OLDU Trabzonspor sezon öncesi büyük umutlarla transfer ettiği Stefan Savic’ten ilk 11’de yalnızca 3 maçta yararlanabildi. Söz konusu 3 maçta toplam 149 dakika sahada kalabilen Savic, sadece Beşiktaş karşılaşmasında 90 dakika süre aldı. Karadağlı tecrübeli stoper sezonun ilk maçı olan Sivasspor maçında ilk 11’de yer alırken ilk yarıyı tamamlamasına rağmen maçın ikinci yarısında sakatlığı sebebiyle oyundan alındı. Son olarak Kayserispor ile oynanan erteleme maçının ilk 11’inde yer alan Savic, karşılaşmanın 14’üncü dakikasında sakatlanarak sahayı terk etti. Yıldız stoper bu sezon toplam 19 maç kaçırmış oldu.

Trabzonspor’da bir diğer yeni transfer Serdar Saatçı da bu sezon toplam 6 maçta görev aldı. Toplam 310 dakika sahada kalan Serdar Saatçı, sadece 3 maçta ilk 11’de şans bulabildi. Sakatlık sebebiyle Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıran Serdar, Bodrum FK maçında sarı kart cezalısı olduğu için görev yapamadı. 3 kez oyuna sonradan dahil olan Serdar, 4 maçta yedek kulübesinde kaldı. Ertelenen Kayserispor maçında statü gereği oynayamayan Serdar toplam 4 maç kaçırdı.

Trabzonspor’un Zorya Luhansk takımından transfer ettiği Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov ise bu sezon ligde 3 maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Bu 3 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Batagov söz konusu maçlarda toplam 270 dakika süre buldu. Batagov 6 maçta yedek beklerken sakatlığı sebebiyle ligde tam 6 maç kaçırdı. Sezon başı ilk maç olan Sivasspor maçını ise Vize sorunları nedeniyle Türkiye’ye gelmesinin gecikmesi sebebiyle kaçırmıştı.