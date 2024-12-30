Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da savunma hattı bir türlü oturmadı

        TRABZONSPOR'da bu sezon en büyük sıkıntı stoper hattındaki sakatlıklarda yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da savunma hattı bir türlü oturmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZONSPOR’da bu sezon en büyük sıkıntı stoper hattındaki sakatlıklarda yaşandı. Sakatlıklar nedeniyle özellikle stoper mevkisinde bir türlü ideal ikiliyi oluşturamayan teknik direktör Şenol Güneş geride kalan haftalarda bu mevkide 8 ayrı tandemle sahaya çıktı.

        Süper Lig’de 2024-25 sezonu ilk yarının bitimine 2 hafta kala 19 puanla 13’üncü sırada yer alan Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş’in en büyük sorunu ideal 11’i bir türlü oluşturamamak oldu. Bordo-mavili teknik adam özellikle stoper mevkisindeki oyuncuların sürekli olarak sakatlanması nedeniyle o bölgede istikrarı yakalayamadıklarını dile getirerek ara transfer döneminde öncelikli olarak transfer yapılacak yerlerin başında geldiğini ifade etmişti.

        Sezon öncesinde büyük umutlarla transfer edilen Stefan Savic’in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen katkıyı sunamaması takımın performansına da etki etti. Stoper hattında İlk 4 maçın 3’üne (Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş) Denswil-Savic ikilisi ile sahaya çıkan Trabzonspor, 5’inci haftadan sonra (2’nci hafta bay geçildi) stoper hattında hem sakatlıklar hem de oyuncu formsuzluklarının etkisiyle sürekli değişikliğe gitti. Trabzonspor sezonun ilk yarısında oynadığı 16 maça; stoper hattında tam 8 farklı stoper tandemi ile çıkmak zorunda kaldı.

        Söz konusu maçlarda orta saha oyuncusu Batista Mendy, 8 kez stoper olarak ilk 11’de görev aldı. Rizespor maçı sonrası kadro dışı kalan isimlerden biri olan Stefano Denswil de 8 kez sahaya ilk 11’de çıkarak Mendy ile beraber ilk yarıda stoper mevkisinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. Diğer stoper oyuncuları Lundstram 4, Stefan Savic 3, Batagov 3, Serdar Saatçı 3, Hüseyin Türkmen 2 ve Ali Şahin Yılmaz 1 maçta ilk 11’de stoperde şans bulan isimler oldu.

        SAKATLIKLAR KABUSLARI OLDU

        Trabzonspor sezon öncesi büyük umutlarla transfer ettiği Stefan Savic’ten ilk 11’de yalnızca 3 maçta yararlanabildi. Söz konusu 3 maçta toplam 149 dakika sahada kalabilen Savic, sadece Beşiktaş karşılaşmasında 90 dakika süre aldı. Karadağlı tecrübeli stoper sezonun ilk maçı olan Sivasspor maçında ilk 11’de yer alırken ilk yarıyı tamamlamasına rağmen maçın ikinci yarısında sakatlığı sebebiyle oyundan alındı. Son olarak Kayserispor ile oynanan erteleme maçının ilk 11’inde yer alan Savic, karşılaşmanın 14’üncü dakikasında sakatlanarak sahayı terk etti. Yıldız stoper bu sezon toplam 19 maç kaçırmış oldu.

        Trabzonspor’da bir diğer yeni transfer Serdar Saatçı da bu sezon toplam 6 maçta görev aldı. Toplam 310 dakika sahada kalan Serdar Saatçı, sadece 3 maçta ilk 11’de şans bulabildi. Sakatlık sebebiyle Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıran Serdar, Bodrum FK maçında sarı kart cezalısı olduğu için görev yapamadı. 3 kez oyuna sonradan dahil olan Serdar, 4 maçta yedek kulübesinde kaldı. Ertelenen Kayserispor maçında statü gereği oynayamayan Serdar toplam 4 maç kaçırdı.

        Trabzonspor’un Zorya Luhansk takımından transfer ettiği Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov ise bu sezon ligde 3 maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Bu 3 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Batagov söz konusu maçlarda toplam 270 dakika süre buldu. Batagov 6 maçta yedek beklerken sakatlığı sebebiyle ligde tam 6 maç kaçırdı. Sezon başı ilk maç olan Sivasspor maçını ise Vize sorunları nedeniyle Türkiye’ye gelmesinin gecikmesi sebebiyle kaçırmıştı.

        UĞURCAN ÇAKIR: İDEAL 11’İ KİMSE BİLMİYOR

        Öte yandan, Trabzonspor’un Milli kalecisi Uğurcan Çakır, dün düzenlenen basın toplantısında, takımda özellikle savunma hattı ve stoper tandeminde yaşanan sürekli değişime dikkati çekerek, “Takımda stoper tandeminin değişmesi çok etkili olabiliyor. Alışma süreci oluyor çünkü. Hem benim hem önümde oynayan iki stoperin, sağ bekin, sol bekin hep birlikte oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Savic sakatlanıyor, Arseniy oynuyor sakatlanıyor, Arseniy ile Serdar oynadı sakatlandı, Hüseyin oynadı sakatlandı, hep değişim bir sirkülasyon oldu ve ideal 11’i kimse bilmiyor ben de bilmiyorum, sakatlıklar olduğu için. Ama adapte olmak zorundayım, işimi yapmak zorundayım. Tabi ki kim oynarsa oynasın önümde galip gelmek için, sahada en iyisini ortaya koymak için oynuyorum” ifadelerinde bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı "umutlu"
        Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı "umutlu"
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon Üniversitesi öğrencileri "En Mutlu Köy" yerleşkesinin özel çalışanl...
        Trabzon Üniversitesi öğrencileri "En Mutlu Köy" yerleşkesinin özel çalışanl...
        Trabzonspor'da "seri galibiyetlerle başlama" hesabı
        Trabzonspor'da "seri galibiyetlerle başlama" hesabı
        Ortahisar Belediyesi ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteği sağladı
        Ortahisar Belediyesi ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteği sağladı