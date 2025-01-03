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        Trabzonspor ile Samsunspor 53'üncü randevuda

        Trabzonspor ile Samsunspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın yapacakları maçla 53'üncü kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:51 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:55
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        Trabzonspor ile Samsunspor 53'üncü randevuda
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        Trabzonspor ile Samsunspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın yapacakları maçla 53’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne oynadıkları 52 maçta Trabzonspor’un 32, Samsunspor’un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın Samsunspor’un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Süper Lig’de 19 puanla 13’üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de üst üste ikinci maçını kazanmak istiyor. 30 puanla 3’üncü sırada yer alan Samsunspor ise sahasında galip gelerek zirvedeki yerini korumak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 52'si Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig, 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 62 maçta karşı karşıya geldi. İki takımın 2’nci Lig’de oynanan 4 maçta Trabzonspor’un 2 galibiyeti, Samsunspor’un 1 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası’nda 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 5, Samsunspor’un 1 galibiyeti bulunuyor. Süper Lig’de 52 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 32’si Trabzonspor’un, 10’u Samsunspor’un galibiyeti ile tamamlanırken, 10 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig’de iki takım arasında oynanan 52 maçta Trabzonspor rakip filelere 97 gol atarken, kalesinde ise 42 gol gördü. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Samsun’da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

        Galeri
        Galeri

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