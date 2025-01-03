Trabzonspor ile Samsunspor 53'üncü randevuda

Trabzonspor ile Samsunspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın yapacakları maçla 53’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne oynadıkları 52 maçta Trabzonspor’un 32, Samsunspor’un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın Samsunspor’un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Süper Lig’de 19 puanla 13’üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de üst üste ikinci maçını kazanmak istiyor. 30 puanla 3’üncü sırada yer alan Samsunspor ise sahasında galip gelerek zirvedeki yerini korumak istiyor.