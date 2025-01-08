Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'dan kupa maçı sonrası yaşananlara ilişkin açıklama

        TRABZONSPOR, Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 23:35 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan kupa maçı sonrası yaşananlara ilişkin açıklama
        ABONE OL

        TRABZONSPOR, Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma sonrası yaşanan olayların ardından konuk ekip Alanyaspor’un teknik direktörü Sami Uğurlu’nun basın toplantısında Simon Banza ve Muhammed Cham’a ilişkin sarf ettiği sözleri talihsiz ve temelsiz olarak nitelendirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sayın Sami Uğurlu’nun futbolcularımız Simon Banza ve Muhammed Cham hakkında yaptığı talihsiz ve temelsiz açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettik. Sahada ciddi bir sakatlık yaşayan futbolcusunun durumuna dair tek bir kelime dahi etmeden, gündem yaratmak amacıyla oyuncularımızı hedef alması kabul edilemez bir tutumdur. Trabzonspor olarak şunun altını kalın bir şekilde çizmek isteriz: Simon Banza ve Muhammed Cham, profesyonelliğiyle öne çıkan çok değerli sporculardır. Oyuncularımızın milli değerlere ve ülkemizin kutsallarına duyduğu saygı, herhangi birinin sorgulamasına açık bir konu değildir. Sayın Uğurlu’nun, futbolun birleştirici gücünü göz ardı ederek bu tür kışkırtıcı söylemlere başvurmasını şiddetle kınıyoruz. Futbolcusunun yaşadığı ciddi sakatlığı göz ardı edip kamuoyunu yanlış yönlendirme çabasını ise ne spor ahlakına ne de insani değerlere uygun görüyoruz. Ayrıca geçmişte hakem ve rakiplere yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 7 maç ceza alan bir teknik adamın spor camiasına ahlak dersi vermesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak, oyuncularımızı bu tür mesnetsiz iddialardan koruyacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor - Alanyaspor: 3-0
        Trabzonspor - Alanyaspor: 3-0
        Trabzon'da "Kalandar" kutlanacak
        Trabzon'da "Kalandar" kutlanacak
        Türk somonu ihracatı 2024'te 498 milyon doları buldu
        Türk somonu ihracatı 2024'te 498 milyon doları buldu
        33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali temmuzda yapılac...
        33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali temmuzda yapılac...
        Uzmanından 'HMPV' açıklaması: Türkiye'de anormal durum yok
        Uzmanından 'HMPV' açıklaması: Türkiye'de anormal durum yok
        Trabzonspor Alanyaspor maçına hazır
        Trabzonspor Alanyaspor maçına hazır