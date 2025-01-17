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        Kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor

        TRABZON'da geçmişi asırlara dayanıp, bir zamanlar her evin vazgeçilmezi olan kalay ve bakırcılık mesleği, teknolojinin gelişmesi ile unutulmaya yüz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:25
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        Kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
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        TRABZON'da geçmişi asırlara dayanıp, bir zamanlar her evin vazgeçilmezi olan kalay ve bakırcılık mesleği, teknolojinin gelişmesi ile unutulmaya yüz tuttu. Bakır mutfak gereçlerine olan talep azalırken, kentte bu mesleği sürdüren usta sayısı 20'den 2'ye düştü.

        Kentte tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda mesleklerini sürdürmeye çalışan az sayıdaki kalaycı ustası müşterilerinden gelen bakır, tencere, tava ve sahanları büyük titizlikle kalaylamaya devam ediyor. Bakırda pişen yemeğin lezzetinin başka hiçbir yerde yakalanmayacağını söyleyen ustalar, mesleklerini zorlu şartlara rağmen sürdürüyor. Bölgede geçmişi asırlara dayanıp, bir zamanlar her evin vazgeçilmezi olan kalay ve bakırcılık mesleği, teknolojinin gelişmesi ile unutulmaya yüz tuttu. Bakır mutfak gereçlerine olan talep azalırken, kentte bu mesleği sürdüren usta sayısı 20'den 2'ye düştü. Kentin son kalay ve bakır ustaları, ilerleyen yaşları ve işlerinin azalmasına rağmen, ilginin azaldığı mesleklerini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

        'KİMSE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR'

        43 yıllık kalay ustası Necmi Kaya, küçük yaşta başladığı mesleğini bırakamadığını belirterek, "Kalaycılık güzel meslek, ben de severek yapıyorum. Çocukluğumdan bu yana devam ediyorum. Gençlerin ilgisi yok, kimse çalışmak istemiyor. Yaşadıkça bu mesleğe devam edeceğim. Trabzon'daki en genç kalaycı benim. Ömrüm yettiğince halkın ürünlerinin kalaylamaya devam edeceğim. Alttan gelen yok. Gençler bu mesleğe talip değil. Meslek, tozlu topraklı bir meslek. Kömür de var işin içinde. Tüple yapılan kalay da kömürle yapıldığı gibi olmaz. Bu meslek, en fazla 10-15 sene daha giderse gider. Teknolojiye yenildik" dedi.

        'ARTIK BAKIRI KULLANAN YOK'

        Kentin son bakır ustalarından Muzaffer Göle de "53 senedir severek bu mesleği yapıyorum. Teknolojiye yavaş yavaş yenik düşüyoruz. Artık bakırı kullanan yok zaten. Eskiler kullanıyor bizde, eskilerin getirdiklerini şu anda yapıyoruz. Eleman yetiştirmekte zorlanıyoruz. Gençler zaten gelmiyor. Eskiden evlenecek olan gençler, çeyizine bakır koyarlardı. Eskiden altını değil, bakırı sorarlardı. Şimdi çelik setler, alüminyumlar, camlar çıktı. Günlük çalışıyoruz artık. 2 kalaycı kaldık. Bakıra da artık rağbet yok" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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