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        Trabzon'da hamsi bereketi

        TRABZON'da tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:40
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        Trabzon'da hamsi bereketi
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        TRABZON’da tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Havaların soğumasıyla bolca avlanan hamsi de tezgahlardaki yerini koruyor.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ise ağlara en çok takılan balık palamut oldu. Av sezonu bereketli geçerken Trabzon Balıkçılar Hali’nde; kar suyuyla lezzetlenen hamsinin kilosu 200 liradan, ağırlığı 1 kiloyu aşan palamutların tanesi 175, istavrit ve mezgit 150, çupra 300, somon 250, levrek ise 300 liradan satışa sunuluyor. Alıcılar ise tercihlerini en çok hamsi, istavrit ve mezgit balıklarından yana kullanıyor.

        ‘HAMSİNİN ARASINA İSTAVRİT KARIŞIYOR’

        Balıkçı Mustafa Karslı, hamsinin irileştiğini ifade ederek, “Sezon bereketli ve iyi başladı. Yavaş yavaş sezonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu süreçte yoğun gelen palamut tezgahlardaki yerini yerli hamsiye bıraktı. Vatandaşımız da boyutundan memnun. Taze ve yerli, fiyatı biraz fazla. Vatandaşlar hamsi, istavrit, mezgit balıklarını tercih ediyor. Hamsinin arasına istavrit karışıyor. Eskilerimiz böyle olunca hamsinin gidici olduğunu söyler. Hamsi irileşiyor öyle olunca da arasına istavrit karışır ve yavaş yavaş kaybolur” dedi.

        ‘HAMSİ İRİ’

        Sezonun sonuna gelindiğini kaydeden balıkçı Ahmet Çoğalmış, “Tezgahlarda durumlar çok güzel. Bu sezon palamut boldu, yavaş yavaş sezonun sonlarına geliyoruz. Hamsi iri. Kar suyunu yiyen balık her zaman yağlı ve lezzetli olur. Hamsi de kar suyunu yedi. Gayet güzel. Vatandaşlar da zaten genelde hamsi, istavrit, mezgit ve palamut tüketiyor” diye konuştu.

        ‘BURADA FİYATLAR UCUZ’

        Müşteri İlkay Mataracı ise, “Burada misafirim, İzmir’den geldim. Burada fiyatlar daha ucuz. İstavrit, mezgit ve hamsiyi karışık aldım. İnşallah güzeldir, bakacağız” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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