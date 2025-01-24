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        Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 23:20 Güncelleme: 24.01.2025 - 23:25
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        Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi başladı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 22’nci haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma ve taktiksel oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman kuvvet çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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