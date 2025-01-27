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        Trabzon'da balık tezgahlarında çeşit bolluğu

        TRABZON'da balık tezgahlarındaki çeşitlilik sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:35
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        Trabzon'da balık tezgahlarında çeşit bolluğu
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        TRABZON'da balık tezgahlarındaki çeşitlilik sürüyor. Trabzon Balıkçılar Hali'nde; mezgit ve istavrit kilosu 100, palamut ve hamsisinin kilosu 150 liradan satışa sunuluyor.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Bu yıl bolca avlanan palamut sezon sonuna rağmen tezgahlarda yerini korurken, hamsi başta olmak üzere diğer balık çeşitleri de halde bulunuyor. Trabzon Balıkçılar Hali'nde; mezgit ve istavrit kilosu 100, palamut ve hamsisinin kilosu 150, levrek ve çupranın kilosu 300, somonun kilosu 250, sarganın kilosu 350, tirsi ve alabalığın kilosu 150 liradan satışa sunuluyor.

        'SEZON HAREKETLİ VE BEREKETLİ'

        Balıkçı Mustafa Karslı, sezonun bol ve bereketli geçtiğini ifade ederek, "Balık fiyatları seyrinde gidiyor. Bu ay içinde çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Balık standart olarak gelmeye devam ediyor. Sezon çok hareketli ve bereketli geçiyor. Yoğun bir palamut sezonu geçirdik. Vatandaş da palamuda doydu. Hamsi yerini mezgit ve istavrite bırakacak artık. Olta balıkçılardan aldığımız balıklar da tezgahlarda yerini alıyor. Vatandaş da durumdan memnun. Fiyatlara bakıldığında yine vatandaşın dostu balık oluyor. Geçen sene palamutçuluk değil, hamsicilik vardı. Hamsi olunca çok nadir palamut görülür. Geçen sene bu zamanlarda çok yoğun bir hamsi satışı vardı. Palamudun kaybolmasıyla hamsi çıktı. Hamsi de yine bereketiyle geldi" dedi.

        'TEZGAHLARDAKİ FİYATLAR UYGUN'

        Balıkçı Gökmen Aydın, balık fiyatlarının normal seyrettiğini belirterek, "Şu an tezgahlarda fiyatlar normal. 'Sezon başından bu yana balık yemedim' diyen yalan konuşur. Fiyatlara itiraz ediliyorsa, ona da gerek yok. En ucuz gıda balık zaten. Fiyatlar uygun. Hamsi de geliyor, yine bereketli. Markete gitsen diğer ürünler daha pahalı. Vatandaş 2 aydan beri palamut yiyor. Yine ağlara takılıyor. Hamsinin kilosunun 200-250 lira olması gereken bir zamanda 150 liradan satılıyor. O da normaldir" diye konuştu.

        'BU SENE İYİ FİYATLAR VAR'

        Balık almaya gelen Süleyman Özgenç de "Fiyatlar güzel. 150 lira hamsinin kilosu. Bence iyi fiyat. 100 liraya da düşmüştü. Şimdi de iyi. Palamut da boldu. Hamsi de bol ve ucuz. Halkımız için de iyi oldu. Bu sene iyi fiyatlar var. Sezon başından bu yana istavrit, palamut ve mezgit tercihimiz oldu" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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