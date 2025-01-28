Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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