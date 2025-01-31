DSİ Genel Müdürü Balta: Sera Gölü'nü tertemiz göreceğiz

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğal güzelliği ile öne çıkan Sera Gölü'nde, rüsubat nedeniyle oluşan kirliliğe kalıcı çözüm bulmak için devreye alınan 'çökeltim havuzu' projesinde gelinen son durumu anlattı. Balta, "Bundan sonra Sera Gölü'nü tertemiz göreceğiz" dedi.

Akçaabat ilçesinde doğal güzelliği ile öne çıkan Sera Gölü'nde, rüsubat nedeniyle oluşan kirliliğe kalıcı çözüm bulmak için Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü tarafından dere yatağına 'çökeltim havuzu' projesi devreye alındı. 3 gözden oluşan 'çökeltim havuzu' ile temiz su akışı sağlanacak gölün berraklaştırılıp, doğal haline kavuşması için çalışmalar sürüyor.

'GÖLÜN DİP ÇAMURUNU 2 DEFA TEMİZLEDİK'

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sera Gölü'nde devam eden çalışmaları inceledi. Balta, "Sera Gölü 1950'li yıllarda aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan neticesinde oluşmuş bir göl. Bu göl, o günden itibaren DSİ tarafından farklı çalışmalar yapılarak korunmuş ve korunmaya devam ediyor. İlk etapta göle inen dereler üzerinde tersip bentleri inşa ederek, gölün taşınan teressübat malzemesi ile dolmasını engellemek adına yapısal tedbirler aldık. Üst havzada yaptığımız bu tedbirler ile gölü büyük orandan teressübat malzemesinden korumuş olduk. Bu yapılan çalışmaları tam anlamıyla yeterli olmayınca göle dolan teressübat malzemesini temizlemek adına geçmiş yıllarda 2 defa DSİ makine ekipmanıyla temizlik faaliyetlerinde bulunduk. Gölün dip çamurunu 2 defa temizleyerek uygun depo sahalarına naklettik" dedi.

'200 BİN METREKÜP MALZEMEYİ GÖLDEN ÇIKARTACAĞIZ'

Geliştirilen sistemin suyun hızını azaltarak askıdaki malzemelerin çökmesini sağlayacağını belirten Balta, şunları söyledi: "Bugüne geldiğimizde bu çökeltim havuzunu tamamladık. Çökeltim havuzunun işlevini yürütebilmesi için göldeki teressübat malzemesini temizlememiz gerekti. 2024 yılının ekim ayında bunu temizlemeye başladık. 35 makine, 35 personelimiz ile bu çalışmayı devam ettiriyoruz. Şu an gölün tabanındaki dip çamurunu tekrardan ve son kez temizlemek adına çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu çalışmayı yaparken yine membada geçmiş yıllarda inşa ettiğimiz tersip bentlerinin arkasına biriken malzemeleri tekrardan boşaltarak orada ilave bir rüsubat tutucu alan ve hacim oluşturmaya çalışıyoruz. Temizlik çalışması tamamlandığında yaklaşık 200 bin metreküp malzemeyi de göl tabanından çıkartacağız ve uygun depo sahasına nakletmiş olacağız. İnşa ettiğimiz çökeltim havuzu vasıtasıyla da Yıldızlı Deresi ile birlikte göle inen suda askı halinde bulunan malzemeleri de çökeltim havuzunda dinlendirerek suyun akış hızını azaltarak bu malzemelerin dibe çökmesini sağlayacağız. Bu çöken malzemeleri de buradan zaman zaman periyodik olarak temizleyerek göle giren suyun temiz bir şekilde girmesini sağlayacağız. Burada çökeltim havuzunun ekstra görevleri de var. Bunlardan birisi de yüzer haldeki malzemeleri tutacak bariyer sistemi. Bu sistem sayesinde de Yıldızlı Deresi'nde yüzer halde gelen çöp ve diğer materyalleri toplayarak bunları yine buradan temizleyerek uygun depolama sahalarına nakletmiş olacağız."