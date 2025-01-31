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        Trabzon'da örtü yangını; 2 dönüm alan zarar gördü

        SalimSARIKOÇ/SÜRMENE,(Trabzon)- TRABZON'un Sürmene ilçesinde fındık bahçelerinin bulunduğu ormanda örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:20
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        Trabzon'da örtü yangını; 2 dönüm alan zarar gördü
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        SalimSARIKOÇ/SÜRMENE,(Trabzon)- TRABZON'un Sürmene ilçesinde fındık bahçelerinin bulunduğu ormanda örtü yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

        Soğuksu Mahallesi’nin yüksek kesiminde fındık bahçelerinin bulunduğu ormanda örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına ekipler çevredekilerin de yardımıyla müdahaleye başladı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin de katıldığı yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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