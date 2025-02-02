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        Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı

        SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:20
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        Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı
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        SÜPER Lig’in 22’nci haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor’un deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

        Türkiye Kupası’nda Alanyaspor galibiyetiyle yakaladığı çıkışı Süper Lig’de Sivasspor ve Antalyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetlerle sürdüren bordo-mavililer, Kayseri deplasmanından beraberlikle döndü. Bu sezon deplasman galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de çıkışını sürdürmek hedefiyle çıktığı Kayseri maçından 1 puanla dönerken, bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla golsüz (4) beraberlik yaşayan ekip durumuna geldi. Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçmiş oldu. (5 galibiyet, 5 beraberlik)

        UĞURCAN ÇAKIR FORMUNUN ZİRVESİNDE

        Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ise Kayserispor karşısında yaptığı kurtarışlarla adeta kalesinde devleşti. Üst üste yaptığı kurtarışlar ve ortaya koyduğu performansla maça damgasını vuran isim olan Uğurcan Çakır, Süper Lig’in geride kalan 21 maçında en iyi performansı sergileyen kaleci oldu. Başarılı eldiven, bu sezon Süper Lig’de 5 maç ve üstünde görev yapan kaleciler arasında kalesini en yüksek gole kapama oranına sahip oldu. (20 maçta yüzde 45 gole kapama). Uğurcan Çakır, bu istatistiklerle de kariyerindeki en yüksek orana ulaştığı sezonu yaşıyor.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavililerin Kayserispor deplasmanından beraberlikle dönmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşırken, kaleci Uğurcan Çakır’a övgülerde bulundu.

        Yerel gazete manşetleri şu şekilde:

        Günebakış: Trabzon’un deplasman çilesi

        Son nokta: Bu ne hal Trabzon?

        Taka: Fırtına’dan seri sonu

        Karadeniz: 10’un (Uğurcan Çakır) eli öpülür

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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