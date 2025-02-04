Trabzonspor, İskenderun'a gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci karşılaşması olan İskenderunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla İskenderun’a gitti.

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