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        Kar motoruyla kaza yaptı; gömüldüğü kardan orman işçileri kurtardı

        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yuvarlanan paletli kar motorunun sürücüsü Remzi Aygün, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:45
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        Kar motoruyla kaza yaptı; gömüldüğü kardan orman işçileri kurtardı
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        TRABZON’un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yuvarlanan paletli kar motorunun sürücüsü Remzi Aygün, yaralandı. Gömüldüğü karda mahsur kalan Aygün, bu sırada bölgeden geçen orman işçileri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, dün ilçeye bağlı 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası’nda meydana geldi. İş insanı Remzi Aygün, beyaza bürünen yaylada paletli kar motoruyla gezintiye çıktı. Aygün’ün kontrolünü yitirdiği motor yamaçtan yuvarlandı. Remzi Aygün, gömüldüğü karda mahsur kaldı. Bu sırada bölgeden geçen orman işçileri yaralı sürücünün yardımına koştu. İşçiler, elleriyle karı temizleyip ulaştığı Aygün’ü çıkarmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Remzi Aygün ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motor ise vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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