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        Karla kaplı Karadeniz'in zirvelerinde seyirlik manzara

        TRABZON, Giresun ve Gümüşhane sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman, seyirlik manzaraya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:55
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        Karla kaplı Karadeniz'in zirvelerinde seyirlik manzara
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        TRABZON, Giresun ve Gümüşhane sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası’nda etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman, seyirlik manzaraya dönüştü.

        Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Trabzon, Giresun sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Gümüşhane’deki Kızılağaç Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman seyirlik manzara oluşturdu. Karın evlerin boyuna ulaştığı yaylalarda ortaya çıkan görüntüler dron kamerasıyla görüntülendi. Güneşin etkisini göstermesiyle Sis Dağı zirvesinden görülen, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Karadeniz görsel şölen sundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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