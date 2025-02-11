Trabzonspor'da iki ayrılık

TRABZONSPOR'DA ara transfer sezonunun bitmesine saatler kala hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Umut Güneş’in Başakşehir’e kesin transferi ile Serkan Asan’ın ise Iğdırspor Kulübü’ne kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü’nde 2024-25 ara transfer sezonunun bitmesine saatler kala hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncu Umut Güneş’in kesin transferi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını, Serkan Asan’ın ise 2024-25 sezonu sonuna kadar Iğdırspor Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Umut Güneş ve Serkan Asan’ın transferlerine ilişkin Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Güneş arasındaki 15.09.2023 başlangıç ve 30.06.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan'ın, Iğdırspor Kulübü'ne 2024/2025 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Iğdırspor Kulübü tarafından karşılanacaktır.”