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        Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli'nin sakatlığına ilişkin açıklama

        TRABZONSPOR'DATim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:35
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        Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli'nin sakatlığına ilişkin açıklama
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        TRABZONSPOR'DATim Jabol Folcarelli’nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

        Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’nin Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenman esnasında ağrı hissetmesi sonrası yapılan MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildi.

        Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        Beşir, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

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