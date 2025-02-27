Trabzonspor'a kupa morali

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor’da moraller yerine geldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Trabzonspor, sahasında Rizespor’u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor’da, moraller yerine geldi. Süper Lig’de bu sezon aradığı istikrarı bir türlü yakalayamayan bordo mavili takım kupada yoluna devam etmenin sevincini yaşadı. Bu sezon Türkiye Kupası’nı en önemli hedef olarak belirleyen Karadeniz ekibi, farklı sonucun yanı sıra hem kupa hedefine devam etti, hem de Süper Lig’de gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için moral kazandı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel basın da bordo mavili takımın kupada çeyrek finale kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon'da yerel basın manşetleri şu şekilde:

Ekspres: Adım Adım 10’a gidiyoruz

Sonnokta: Trabzon’dan Rize’ye 5 şekerli çay

Taka: Kupa’da fırtına koptu

Karadeniz: Akyazı’da gol fırtınası

Günebakış: Kupa’da yola devam