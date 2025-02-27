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        Trabzonspor'a kupa morali

        ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor'da moraller yerine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:05
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        Trabzonspor'a kupa morali
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        ZİRAAT Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor’da moraller yerine geldi.

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Trabzonspor, sahasında Rizespor’u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor’da, moraller yerine geldi. Süper Lig’de bu sezon aradığı istikrarı bir türlü yakalayamayan bordo mavili takım kupada yoluna devam etmenin sevincini yaşadı. Bu sezon Türkiye Kupası’nı en önemli hedef olarak belirleyen Karadeniz ekibi, farklı sonucun yanı sıra hem kupa hedefine devam etti, hem de Süper Lig’de gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için moral kazandı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel basın da bordo mavili takımın kupada çeyrek finale kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Trabzon'da yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Ekspres: Adım Adım 10’a gidiyoruz

        Sonnokta: Trabzon’dan Rize’ye 5 şekerli çay

        Taka: Kupa’da fırtına koptu

        Karadeniz: Akyazı’da gol fırtınası

        Günebakış: Kupa’da yola devam

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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