Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Türkiye Kupası A Grubu 3’üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ilk 11’inde sahaya çıkan oyuncular günü izinli geçirirken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Hız çalışması ile devam eden antrenman dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.