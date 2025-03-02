Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitti

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitti
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Konya'ya gitti.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Konya’ya gitti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30’da özel bir uçakla Konya’ya gitti.
KADRODA 5 EKSİK
Trabzonspor’un 21 kişiden oluşan Konyaspor deplasman kafilesinde şu oyuncular yer aldı:
“Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Vişça, Simon Banza, Danylo Sikan.”
(FOTOĞRAFLI)
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