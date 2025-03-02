Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30’da özel bir uçakla Konya’ya gitti.

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