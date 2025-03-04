Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi başladı
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanan Konyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 16.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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