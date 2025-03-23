Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Şahinkaya: Milli teknik direktörler objektif davranmalı

TRABZONSPOR Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, U19 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki grup maçlarında kadro tercihlerine tepki gösterdi. Şahinkaya, “U19 Milli Takımı’nda Avrupa da başarılı takımın sağbeki Oğuzhan oynatılmıyor, ama stoper onun yerinde oynatılıyor. Milli takımlarda görev yapan teknik direktörler objektif davranmalı ve hak eden bir seçicilik yapmalıdırlar” dedi.

Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, U19 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki grup maçlarında teknik direktör Sabri Sarıoğlu’nun yaptığı kadro tercihlerine tepki gösterdi. UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur’u 7’nci Grupta mücadele eden ve Portekiz ile 2-2, İngiltere ile ise 0-0 berabere biten maçlarda sahaya çıkarılan kadroların yanlış kurulduğunu ileri süren Güngör Şahinkaya, 23 yıl mili takımda görev yaparken, oluşum takımlarının kuruluşunu gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Şahinkaya “U19 Avrupa elemelerine katılan milli takıma katkı sağlamak için, bu kategoride kulüpler düzeyinde şimdiye kadar Türk futbol tarihindeki en büyük başarıyı yakalayan Trabzonspor’dan futbolcu gönderiyoruz. Gönderilenler kadar, çağrılması gerekenler bile var. Ancak Juventus ve Atalanta gibi bu kategoride söz sahibi 2 İtalyan takımını saf dışı bırakarak çeyrek finallere kalan takımın başarılı oyuncularına ne hikmetse hak ettikleri gereken davet gelmiyor, oynama şansı tanınmıyor. Stoper tandanslı oyuncu sağbek oynatılıyor. Ama bu mevkiinin başarılı oyuncusu Oğuzhan Yılmaz kenarda bekletiliyor. İlk maçta oynatılan Bican, ikinci maç kadrosunda sadece tek değişiklik yapılarak ilk 11’de oynatılmıyor. Boran Başkan 70’inci dakikada adeta zorla oyuna alınıyor. Bunu kazanım sağlaması ve galip gelmesi gereken milli takım adına anlamak ve kabul etmek mümkün değildir” dedi.

Milli takımların Türk milletinin takımı olduğunu vurgulayan Güngör Şahinkaya, “Kulüpler olarak biz de milli takıma en iyi şekilde hizmet etmek, katkı vermek için çaba gösteriyoruz. Çünkü bunu çok önemli bir görev olarak sayıyoruz. Oyuncularımızı da bu görev için de hazırlıyoruz. Ama futbolculara hak ettikleri görevi verme yerine, yanlış tercihlere yönelenler büyük hata, kayıplara sebep oluyorlar. Siz böylesine önemli maçlarda devşirme mevkiiler yaratıyorsanız, o zaman bizleri başka şeyler düşünmeye zorluyorsunuz demektir. Şurası asla unutulmamalıdır. Milli takımlarda görev yapan teknik direktörlerimiz, hocalarımız objektif davranmak zorundadırlar. Hak edene hakkını teslim eden bir seçicilik, tercih yapmalıdırlar. Aksi takdirde kendilerine tevdi edilen milli görevi layıkıyla yerine getirmemişler, getiremiyorlar demektir” diye konuştu.