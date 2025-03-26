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        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:40
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        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 29’uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililerde uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Anthony Nwakaeme takımla birlikte çalışmalara başladı.

        Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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