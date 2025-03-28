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        Trabzonspor ile Göztepe 30'uncu randevuda

        TRABZONSPOR ile Göztepe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın yapacakları maçla 30'uncu kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:45
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        Trabzonspor ile Göztepe 30'uncu randevuda
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        TRABZONSPOR ile Göztepe, Süper Lig’in 29’uncu haftasında yarın yapacakları maçla 30’uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda rakibine üstünlük sağlayan bordo mavililer, yeni hocası Fatih Tekke ile kupa maçı öncesinde moral kazanmak istiyor.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında yarın Göztepe’yi konuk edecek. Papara Park Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Süper Lig’de 35 puanla 9’uncu sırada yer alan Trabzonspor, galip gelerek yeni hocası Fatih Tekke ile hem seri başlatmak hem de Salı günü oynanacak olan Türkiye Kupası maçı öncesi moral bulmak istiyor. 37 puanla 7’nci sırada yer alan konuk ekip ise puan ya da deplasmandan puanlarla ayrılarak Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

        TRAZBONSPOR ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Göztepe takımları arasındaki rekabet 1974 yılında Süper Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 29’u Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 32 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor’un 16, Göztepe’nin 6 galibiyeti bulunurken 10 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Göztepe filelerine 51 gol gönderirken, kalesinde 27 gol gördü. İki takım arasında en son Süper Lig’in ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşma Göztepe’nin 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti.

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