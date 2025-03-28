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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil yayaya çarpqtı; kaza kamerada

        TRABZON'da yolun karşısına geçerken ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı Sabri Devran Gedikli (20), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:41
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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil yayaya çarpqtı; kaza kamerada
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        TRABZON’da yolun karşısına geçerken ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı Sabri Devran Gedikli (20), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Beşirli Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz Y.K.’nin (17) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sabri Devran Gedikli’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gedikli, ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sabri Devran Gedikli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Y.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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