Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil yayaya çarpqtı; kaza kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde Beşirli Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz Y.K.’nin (17) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sabri Devran Gedikli’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gedikli, ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sabri Devran Gedikli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Y.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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