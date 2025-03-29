Trabzonspor - Göztepe: 1-1

STAT:Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Ergin Gözütok,

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 90+2 Folcarelli), Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 67 Cham), Ozan Tufan (Dk. 76 Draguş), Visca (Dk. 76 Cihan Çanak), Enis Destan (Dk. 67 Sikan)

GÖZTEPE: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Dennis (Dk.84 Furkan Bayır), Doğan Erdoğan (Dk. 84 Victor Hugo), Nazım Sangare (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Ahmed Ildız (Dk. 26 Tijanic), Romulo, Juan (Dk.67 Emorsonn)

GOLLER: Dk. 32 Zubkov (Trabzonspor) - Dk. 31 Romulo (P) (Göztepe)

SARI KARTLAR: Juan, Nazım Sangare, (Göztepe)- Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Süper Lig’in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

29’uncu dakikada ceza sahası içinde Ogün Bayrak, Visca ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR hakeminin uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

31’inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Romulo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Teknik direktör Fatih Tekke ilk kez Papara Park’ta Trabzonspor taraftarının önüne çıktı. Maç öncesi Tekke’ye taraftarlar çiçek verdi. Ayrıca Fatih Tekke, taraftar tarafından uzun süre alkışlandı.

TEKKE’DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Tekke 3-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından ilk 11’de dört değişiklik yaptı. Sakat olan Hüseyin Türkmen ile Batagov ve sarı kart cezalısı Banza kadroda yer almazken, Sikan maça yedek kulübesinde başladı. Tekke, bu isimlerin yerine ilk 11’de Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Enis Destan ve Zubkov’a şans verdi.