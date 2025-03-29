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        Trabzonspor - Göztepe: 1-1

        STAT:Papara Park HAKEMLER: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Ergin Gözütok,TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:37
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        Trabzonspor - Göztepe: 1-1
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        STAT:Papara Park

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Ergin Gözütok,

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 90+2 Folcarelli), Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 67 Cham), Ozan Tufan (Dk. 76 Draguş), Visca (Dk. 76 Cihan Çanak), Enis Destan (Dk. 67 Sikan)

        GÖZTEPE: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Dennis (Dk.84 Furkan Bayır), Doğan Erdoğan (Dk. 84 Victor Hugo), Nazım Sangare (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Ahmed Ildız (Dk. 26 Tijanic), Romulo, Juan (Dk.67 Emorsonn)

        GOLLER: Dk. 32 Zubkov (Trabzonspor) - Dk. 31 Romulo (P) (Göztepe)

        SARI KARTLAR: Juan, Nazım Sangare, (Göztepe)- Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

        Süper Lig’in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

        29’uncu dakikada ceza sahası içinde Ogün Bayrak, Visca ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR hakeminin uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

        31’inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Romulo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        32’nci dakikada orta alanda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, ceza sahasına koşu yapan Zubkov’a gönderdiği pasında, topla buluşan Zubkov sürükleyip kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        40’ıncı dakikada Malheiro’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Enis Destan şutunda kaleci Lis topu kornere gönderdi.

        44’üncü dakikada Mendy’nin uzun pasında topla buluşan Zubkov, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı ancak savunmanın müdahalesiyle tehlike uzaklaştırıldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

        71’inci dakikada Romulo’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Emersonn şutu kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

        78’inci dakikada Draguş’un pasında topla buluşan Mendy’nin şutu üstten dışarı çıktı.

        90+4’üncü dakikada Taha Altıkardeş’in ortasında ceza sahasında bulunan Hugo’nun kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

        Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

        FATİH TEKKE İLK DEFA PAPARA PARK’TA

        Teknik direktör Fatih Tekke ilk kez Papara Park’ta Trabzonspor taraftarının önüne çıktı. Maç öncesi Tekke’ye taraftarlar çiçek verdi. Ayrıca Fatih Tekke, taraftar tarafından uzun süre alkışlandı.

        TEKKE’DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

        Teknik direktör Fatih Tekke 3-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından ilk 11’de dört değişiklik yaptı. Sakat olan Hüseyin Türkmen ile Batagov ve sarı kart cezalısı Banza kadroda yer almazken, Sikan maça yedek kulübesinde başladı. Tekke, bu isimlerin yerine ilk 11’de Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Enis Destan ve Zubkov’a şans verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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