Özgür Özel, İmamoğlu için imza kampanyasını Trabzon'dan başlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için ülke genelinde imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Özel, "Bu imza formlarıyla birlikte belki dünyanın en büyük, en anlamlı imza kampanyasını başlatıp hızla tamamlamayı Türkiye'deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak imzasını alarak İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Geceyi Trabzon’da geçiren Özel, bayram namazını Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun memleketi olan Akçaabat’ın Cevizli Mahallesi'nde kıldı. Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu'nun serbest bırakılması için ülke genelinde bir imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

Herkesin bayramını kutlayan Özgür Özel, "Tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Ben her bayram sabahı kendi köyümde ya da Manisa'da kendi memleketimde bayram namazını kılıp, vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Ancak bu bayram hep birlikte cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da memleketinde Akçaabat'tayız. Çünkü şu anda kendisi Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Büyük bir haksızlık sonucunda iftiralar sonucunda karalama kampanyaları sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu ve çok sayıda arkadaşımızı, Silivri Cezaevi’nde siyasi tutsak olarak tutuyorlar. Maalesef bayram bütün Türkiye'nin birleştiği, kucaklaştığı, küslüklerin unutulduğu, küslüklerin bayramlaşarak birbirine kavuştuğu kutsal günlerken bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşattırılıyor" dedi.

'BÜYÜK KAMPANYAYI BAŞLATMAYA GELDİK' İmamoğlu için büyük kampanyayı başlattıklarını söyleyen Özel, "19 Mart günü başlayan bir süreçle bu toprakların oğlu, bu memleketin oğlu Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacağına inandığımız 15,5 milyon kişinin daha geçen pazar günü sandık başlarına gidip oy kullanarak adaylaştırdığı Ekrem İmamoğlu kendisini sevenlerden, evlatlarından, eşinden, dostundan, köylülerinden uzaklaştırıldı, uzak tutuluyor ve bir ayrılık yaşattırılıyor. Biz de bugün onun gelemediği köyüne hep beraber geldik, namazımızı kıldık, onun hemşehrileriyle bayramlaştık ve burada bir büyük kampanyayı başlatmaya geldik" diye konuştu. 'TÜRKİYE'DE 2 MİLYONA YAKLAŞAN ÜYEMİZ VAR' İmza formlarını herkese ulaştıracaklarını aktaran Özel, şöyle konuştu: "Bu anlamlı, bu önemli imzayı burada ilk kez Rukiye anneden alacağız. Sonra kendi köylülerinden, Trabzonlulardan dalga dalga bütün Türkiye'ye bu imza kampanyası yayılacak. Ekrem Başkan'ın özgürlüğü için ve Türkiye'nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı, herkesin yüzünün güleceği yarınlara kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz. Bütün Türkiye'de 2 milyona yaklaşan üyemiz var. Akın akın insanlar baba ocağına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına koşuyorlar, üye oluyorlar. 2 milyona yakın üyemizin elindeki bu imza formlarını Ekrem İmamoğlu'nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız. Her bir formda 25 imza var. Bu imza formlarıyla birlikte belki dünyanın en büyük en anlamlı imza kampanyasını başlatıp hızla tamamlamayı Türkiye'deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak imzasını alarak İmamoğlu'na özgürlük talep etmeyi ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz."