Trabzonspor uzatmalarda turladı
STAT: Papara Park HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Candaş ElbilTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiroc (Dk.
STAT: Papara Park
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Candaş Elbil
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiroc (Dk. 46 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 105 Savic), Mustafa Eskihellaç (Dk. 94 Folcarelli), Lundstram, Mendy, Zubkov (Dk.106 Dragus), Sikan (Dk.46 Sikan), Visca (Dk.76 Cihan Çanak), Banza
BODRUM FK: Sousa, Ajeti, Celutska (Dk. 77 Üzeyir Ergün), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 34 Ege Bilsel), Musah Mohommed (Dk. 101 Brazao), Gödeniz Bayrakdar (Dk. 90+4 Dmitrov), Fredy, Bardhi, Okita(Dk. 77 Taylan Antalyalı), Seferi (Dk. 101 Puskas)
GOLLER: Dk. 3 Banza, Dk. 22 Mustafa Eskihellaç, Dk. 98 Zubkov (Trabzonspor) Dk. 15 Fredy, Dk. 20 Bardhi (Bodrum FK)
SARI KART: Cenk Şen, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)- Okay Yokuşlu, Mendy, Banza, (Trabzonspor)
KIRMIZI KART: Fredy (Bodrum FK) - Okay Yokuşlu, Mendy (Trabzonspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Bodrum FK’yı normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
3’üncü dakikada Zubkov’un pasında topla buluşan Visca’nın şutunda kaleci Sousa dönen topu Banza tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0.
15’inci dakikada Fredy’nin pasında topla buluşan Seferi’nin topla ceza sahasına girerek çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
20’nci dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın ceza sahasına pasında topun gelişine vuran Enis Bardhi’nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-2.
22’nci dakikada Okay Yokuşlu’nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2.
Karşılamanın ilk yarısı 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.
50’nci dakikada Bardhi’nin kullandığı kornerde Ali Aytemur’un kafa vuruşunda top direkten döndü.
58’inci dakikada Okay Yokuşlu’nun uzaktan şutunu kaleci Sousa kurtardı.
64’üncü dakikada Mustafa Eskihellaç’ın pasında ceza sahasında Visca’nın şutu üsten auta çıktı.
65’inci dakikada Cham’ın ceza sahası içinde attığı pasta topla buluşan Visca’nın şutu direkten döndü.
66’ncı dakikada Fredy’nin uzaktan şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.
79’uncu dakikada Bodrum FK 10 kişi kaldı. Ceza sahası önünde Fredy’nin müdahalesi ardında Zubkov yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, Fredy’e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
85’inci dakikada Bardhi’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Ajeti’nin kafa vuruşu diğerinin yanında dışarı çıktı.
89’uncu dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Okay Yokuşlu’nun Bardhi’ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Zorbay Küçük ikinci sarı kartı gösterdi. Okay Yokuşlu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşmada 90 dakikalık normal süre 2-2’lik eşitlikle tamamlandı maç uzatma devrelerine gitti.
98’inci dakikada Zubkov’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-2.
İlk uzatma devresi Trabzonspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
109’uncu dakikada Trabzonspor 9 kişi kaldı. Mendy, Bardhi’ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.
112’nci dakikada Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta top savundan dönerek ceza sahası için Ajeti’nin önünde kaldı, Ajeti’nin şutu az farkla auta çıktı.
114’üncü dakikada Üzeyir Ergün’ün ortasında ceza sahası içinde bulunan Ajeti’nin kafa vuruşu üsten dışarı çıktı.
Uzatma devreleri Trabzonspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Trabzonspor Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi.
TEKKE’DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 biten Göztepe karşılamasının ardından ilk 11’de iki değişiklik yaptı. Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de başlayan Ozan Tufan ve Enis Destan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Sikan ve Banza ilk 11’de şans buldu.
VOLKAN KONAK UNUTULMADI
Her iki takım oyuncuları da hayatını kaybeden Volkan Konak için "Seni Unutmayacağız Volkan Konak" yazılı pankart ile sahaya çıktı.
TRABZONSPOR TRİBÜNÜNDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Dün Trabzonspor U19 takımın oynadığı UEFA Avrupa Gençlik ligi maçında tribünlerin tamamı dolu olurken, bugün oynanan maçta tribünlerdeki boşluklar dikkat çekti.
MİSAFİR TAKIM TRİBÜNLERİ BOŞ KALDI
Bodrum FK için ayrılan misafir takım tribünlerinde az sayıda taraftar maçı takip etti.
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