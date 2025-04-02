Trabzonspor uzatmalarda turladı

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Candaş Elbil

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiroc (Dk. 46 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 105 Savic), Mustafa Eskihellaç (Dk. 94 Folcarelli), Lundstram, Mendy, Zubkov (Dk.106 Dragus), Sikan (Dk.46 Sikan), Visca (Dk.76 Cihan Çanak), Banza

BODRUM FK: Sousa, Ajeti, Celutska (Dk. 77 Üzeyir Ergün), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 34 Ege Bilsel), Musah Mohommed (Dk. 101 Brazao), Gödeniz Bayrakdar (Dk. 90+4 Dmitrov), Fredy, Bardhi, Okita(Dk. 77 Taylan Antalyalı), Seferi (Dk. 101 Puskas)

GOLLER: Dk. 3 Banza, Dk. 22 Mustafa Eskihellaç, Dk. 98 Zubkov (Trabzonspor) Dk. 15 Fredy, Dk. 20 Bardhi (Bodrum FK)

SARI KART: Cenk Şen, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)- Okay Yokuşlu, Mendy, Banza, (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Fredy (Bodrum FK) - Okay Yokuşlu, Mendy (Trabzonspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Bodrum FK’yı normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

3’üncü dakikada Zubkov’un pasında topla buluşan Visca’nın şutunda kaleci Sousa dönen topu Banza tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0.

Uzatma devreleri Trabzonspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Trabzonspor Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi.

TEKKE’DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 biten Göztepe karşılamasının ardından ilk 11’de iki değişiklik yaptı. Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de başlayan Ozan Tufan ve Enis Destan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Sikan ve Banza ilk 11’de şans buldu.

VOLKAN KONAK UNUTULMADI

Her iki takım oyuncuları da hayatını kaybeden Volkan Konak için "Seni Unutmayacağız Volkan Konak" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

TRABZONSPOR TRİBÜNÜNDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Dün Trabzonspor U19 takımın oynadığı UEFA Avrupa Gençlik ligi maçında tribünlerin tamamı dolu olurken, bugün oynanan maçta tribünlerdeki boşluklar dikkat çekti.

MİSAFİR TAKIM TRİBÜNLERİ BOŞ KALDI

Bodrum FK için ayrılan misafir takım tribünlerinde az sayıda taraftar maçı takip etti.