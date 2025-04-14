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        Trabzon'da evde gaz sıkışması sonucu patlama; 1 yaralı

        TRABZON'un Of ilçesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, duvarlarının bir bölümü yıkılan tek katlı evde enkaz altında Hasan Arslan yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:55
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        Trabzon'da evde gaz sıkışması sonucu patlama; 1 yaralı
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        TRABZON’un Of ilçesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, duvarlarının bir bölümü yıkılan tek katlı evde enkaz altında Hasan Arslan yaralandı.

        Of ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’ndeki tek katlı bir evde, gaz sıkışması sonucu saat 14.30'da patlama oldu. Patlamada evin duvarlarının bir bölümü çöktü. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, enkaz altında olduğu tespit edilen Hasan Arslan yaralı olarak kurtarıldı. Arslan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, evde çökme riskine karşı çevrede geniş önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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