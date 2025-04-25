Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Göztepe karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

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