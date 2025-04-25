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        Dervişoğlu: Camiden, okuldan ve kışladan siyaseti söküp atacağız

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Laiklik ve Milliyetçilik; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin omurgasıdır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:10 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:15
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        Dervişoğlu: Camiden, okuldan ve kışladan siyaseti söküp atacağız
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Laiklik ve Milliyetçilik; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin omurgasıdır. Camiden, okuldan ve kışladan siyaseti söküp atacağız. Milli eğitimin köküne kibrit suyu döktüler” dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon’da partisinin düzenlediği ‘Genişletilmiş İl ve Divan Toplantısı’nda’ teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programa İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Muhammet Erkan, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Burada partililere seslenen Genel Başkan Dervişoğlu, “Vatandaşlık tanımından Türklüğün çıkarılmasını hayal edenler var. Hiç kimse ‘Güçlü ekonomiyi nasıl inşa ederiz? diye konuşmuyor. Güvenlik alanında, milli ve dış politika alanında hiç kimse görüşlerini anlatmıyor. İstifade edilen bir alan var. 2 şeyden yararlanıyor. Milliyetçiliğimiz de dindarlığımız da duygusal alan. Dolayısıyla hem milliyetçiliğimizden ve dindarlığımızdan istifade edilerek bu alanda siyasi rant devşirmeye elverişli stratejileri yaşama geçiriyorlar. Laiklik ve Milliyetçilik; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin omurgasıdır. Camiden, okuldan ve kışladan siyaseti söküp atacağız. Milli eğitimin köküne kibrit suyu döktüler” diye konuştu.

        ‘TÜRKİYE’Yİ BİRLEŞTİRECEĞİM’

        Dervişoğlu, birleşmenin ve kucaklaşmanın adamı olduğunu belirterek, “Müsavat Dervişoğlu, ayrılıkların değil; birleşmenin ve kucaklaşmaların adamıdır. Benim adım Müsavat, ben bu ülkenin birleştiricisi olmaya talibim. Siz benim başımı hiç yere eğdirmediniz. Ben sizin başınızı yere eğdirirsem aldığım nefes bana haram olsun. Ben sıradan bir kuşaktan gelmiyorum. Siyaseti birleştirmek mümkünse, elbette yapılmalıdır. Milleti kim birleştirecek? Bu millet beni anlayacak biliyorum. Siz beni anladınız; bana destek ve güç veriyorsunuz. Bu milletin çoğunluğu da bir gün gelecek beni anlayacak. Ben, dava arkadaşlarım ile Türkiye’yi birleştireceğim. Sağcıyla solcuyu, dindarla laiki, alevi ile Sünni’yi, Türkmen ile Kürdü birleştireceğim ki Türkiye’yi kurtarabilmeye muhatap olalım” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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