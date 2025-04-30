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        Bakan Uraloğlu, yakınının cenazesine katıldı

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden halasının eşi Mustafa Kör'ün (102) cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:09 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:15
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        Bakan Uraloğlu, yakınının cenazesine katıldı
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden halasının eşi Mustafa Kör’ün (102) cenaze törenine katıldı.

        Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden halası Fadime Kör’ün eşi Mustafa Kör’ün Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi’ndeki cenazesine katıldı. Bakan Uraloğlu, cenazede aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Kör’ün cenazesi, öğle vakti Çayırbağı Merkez Camii'nde imam olan oğlu Celil Kör'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze töreni sonrası Bakan Uraloğlu, “Bizim aile büyüğümüz. 100 yıllık bir ömür. Biz kendisinden memnunuz, Allah hepimizden ve ondan razı olsun. Dostlarımıza, akrabalarımıza teşekkür ediyorum. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Allah, amcamızın mekanını cennet eylesin” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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