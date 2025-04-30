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        Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:53 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:55
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        Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

        Trabzonspor Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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