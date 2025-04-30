Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Trabzonspor Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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