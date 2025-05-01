Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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