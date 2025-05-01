Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 22:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" düzenlenec...
        Trabzon'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" düzenlenec...
        Trabzon'da horonlu 1 Mayıs kutlaması
        Trabzon'da horonlu 1 Mayıs kutlaması
        Doğu Karadeniz'in su altındaki gürültü kirliliği ölçülüyor
        Doğu Karadeniz'in su altındaki gürültü kirliliği ölçülüyor
        Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
        Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
        Avrupa ikincisi olan Trabzonspor U19 Takımı'na coşkulu kutlama
        Avrupa ikincisi olan Trabzonspor U19 Takımı'na coşkulu kutlama
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı